Atalanta-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vedere la Finale di Europa League

Dublino è pronto ad accogliere Atalanta e Bayer Leverkusen che si giocheranno in gara secca la finale di Europa League domani, mercoledì 22 maggio, alle 21. La gloria passa dall'Irlanda per due squadre che stanno disputando un'annata da urlo, i tedeschi sono imbattuti da 51 match e hanno vinto la Bundesliga chiudendo l'egemonia del Bayern Monaco. La Dea è alla sua seconda finale in una settimana dopo aver perso quella di Coppa Italia con la Juventus ma nel frattempo si è presa un posto nella prossima Champions League.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le scelte di Gasperini

L'Atalanta non potrà contare su De Roon e Holm infortunati e spera di recuperare Kolasinac, che però difficilmente potrà giocare titolare anche in caso riuscisse ad esserci. La squadra sembra essere fatta con Hien e Scalvini insieme a Djimsiti in difesa, in mediana sarà Pasalic a prendere il posto del capitano, a meno che non si decida di mettere Koopmeiners a centrocampo e avanzare il croato dietro alle punte. La terza via è schierare una formazione iperoffensiva con l'olandese vicino a Ederson e il tridente pesante De Ketalaere-Lookman-Scamacca.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le scelte d Xabi Alonso

Non toccherà il suo Bayer Xabi Alonso che ha un unico dubbio della vigilia, chi schierare tra Boniface e Schick come centravanti, il primo sembra però partire avanti nella corsa. Alle sue spalle il gioiellino Wirtz e Adli, sugli esterni Grimaldo e Frimpong che potrebbero essere le chiavi della partita. Confermato anche tutti gli altri titolari con Tah al centro della difesa e Xhaka a gestire la regia in mediana.

Atalanta-Bayer Leverkusen, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Scalvini, Hin, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapiè; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface.

Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La finale di Europa League sarà trasmessa in diretta tv e streaming gratis sul Rai Uno e su RaiPlay, saràò poi possibile vedere la gara anche su DAZN e su Sky Sport per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonameto a queste piattaforme.