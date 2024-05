Atalanta-Bayer Leverkusen, tre i sicuri assenti per la finale di Europa League

La spumeggiante Atalanta, che ha appena blindato il posto in Champions League per la prossima stagione, contro l'invincibile armata del Bayer Leverkusen, imbattuta da 51 partite in stagione, tutte quelle giocate nel 2023-2024, e campione di Germania. La finale di Europa League mette di fronte l'esperienza di Gasperini e il più interessante giovane tecnico d'Europa, Xabi Alonso, in un match secco, chi vince alza il trofeo nel cielo di Dublino, chi perde torna a casa con la sola consolazione del grande percorso stagionale.

Finale Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen, ultime notizie su infortunati e squalificati

Brutte notizie per l'Atalanta che dovrà fare a meno di Marten De Roon, uomo simbolo della Dea, capitano e perno del centrocampo di Gasperini. L'olandese si è fatto male e non potrà essere della gara come annunciato da lui stesso in un lungo post sui social. La seconda sicura assenza sarà quella di Holm, l'esterno è ancora alle prese con un problema al soleo che ha messo fine alla sua stagione.

Restano da valutare solo le condizioni di Kolasinac, giocatore importantissimo nella difesa a tre che proteggerà Musso. Anche lui è reduce da un infortunio, lo staff tecnico lo valuterà con attenzione e domani deciderà se portarlo in Irlanda e soprattutto se sarà arruolabile per una delle sfide più importanti della lunga storia della Dea. Per il resto tutti disponibili con Pasalic che si scalda per giocare titolare al fianco di Ederson in mediana.

Nessun infortunato e nessuno squalificato per il Bayer Leverkusen che arriva al match al gran completo. Xabi Alonso potrà così pescare a piene mani dalla sua rosa in cui sono tanti i trascinatori, il talentuoso Wirtz, gli stantuffi Frimpong e Grimaldo, la mente Xhaka e il braccio Palacios, fino ad arrivare al gigante Tah in difesa e ai centravanti Boniface e Schick. All'appello mancherà solo il giovanissimo Mbamba, solo tre presenze stagionali, che non è stato inserito nella lista Uefa.