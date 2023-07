Atalanta-Bournemouth, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

L'Atalanta di Gasperini continua a preparare la nuova stagione tra ritiro, appena concluso il lavoro a Clusone, e mercato con il nome di Rasmus Hojlund che è sempre al centro dell'attenzione. L'attaccante danese è in odore di partenza e sarà la cessione più redditizia della Dea, nelle prossime ore il Manchester United arriverà a quota 70 milioni, cifra che i bergamaschi accetteranno, sperando poi in un rilancio del Paris Saint Germain. Gasperini però non rimarrà senza bomber perché è già arrivato El Bilal Touré dall'Almeria, colpo più costoso della storia nerazzurra con i suoi quasi 30 milioni di euro.

Nel frattempo si lavora per inserire i nuovi acquisti Kolasinac e Bakker e per continuare a testare la squadra anche attraverso amichevoli molto probanti come la prossima contro il Bournemouth , formazione che anche l'anno prossimo giocherà in Premier League, di sabato 29 luglio alle 16. La Dea negli ultimi due test si è dimostrata come sempre spietata in attacco con dieci gol rifilati al Locarno e sei alla Pro Vercelli, per la difesa è rimasta imbattuta. Il compito sarà più difficle contro gli inglesi che nel precampionato hanno battuto l'Hibernian 4-0 e il Southampton 3-2, ma sono caduti 1-0 con il Maccabi Tel Haviv.

Atalanta-Bournemouth in diretta tv e streaming

La gara è di rilievo internazionale e così DAZN ha deciso di prendersi la sfida per trasmetterla in diretta streaming sulla propria piattaforma. Solo gli abbonati al servizio però potranno godersi la sfida tramite App e sito ufficiale con tutti i dispositiv abilitati, in Tv sarà necessario avere o una Smart Tv o una Firestick per poter accedere alla App.