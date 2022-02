Atalanta - Cagliari 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Clamoroso scivolone dell'Atalanta: i bergamaschi cadono in casa contro un Cagliari agguerrito e ora rischiano di complicare non poco la corsa verso la prossima edizione della Champions League, con la Juventus che potrebbe mettere pressione e fare il sorpasso nelle prossime settimane.

E' finita 2 a 1 per i sardi, con doppio Gaston Pereiro. Non è bastato il pari di Palomino. E Gasperini perde Musso (espulso) e di nuovo Zapata, entrato nella ripresa e subito ko per infortunio.

Due punti nelle ultime tre gare per l'Atalanta. Mazzarri con Pereiro unica punta non crea nulla nel primo tempo, ma chiude ogni varco e spiazza la squadra di casa, meno sciolta e brillante del solito, anche a causa del cambio di modulo, probabilmente un azzardo di Gasperini (passato alla difesa a quattro).

Gasperini ricomincia la ripresa con un cambio: Maehle per Pezzella. Il danese, però, commette un errore banale e Pereiro ringrazia segnando il gol del vantaggio sardo. L'uruguaiano sale in cattedra galvanizzato dal gol: cerca di saltare Musso, che lo stende. Rosso diretto per il portiere. Gasperini lancia Boga e Zapata e trova il pareggio in dieci contro undici.

Il colombiano calcia in porta, Cragno ribatte, Palomino ribadisce in gol. Ma un nuovo pasticcio di Maehle permette a Bellanova di sfondare e servire a Pereiro il pallone della doppietta personale.

Zapata va ko e lascia il campo all'ultimo arrivato, Mihaila. Ma non c'è più tempo di ritrovare il filo logico della partita. Mazzarri esulta: 20 punti, Cagliari per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione.

Il tabellino

RETI: 4′ st Pereiro, 19′ st Palomino, 22′ st Pereiro.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella (45′ Maehle); Koopmeiners, Freuler; Pessina (58′ Boga), Pasalic (54′ Rossi), Malinovskyi; Muriel (58′ Zapata (71′ Mihaila)). A disposizione: Sportiello, Toloi, De Roon, Demiral, Hateboer, Scalvini. All. Gasperini.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert (87′ Ceppitelli); Bellanova (87′ Carboni), Deiola, Grassi, Dalbert (78′ Baselli), Lykogiannis; Marin; Pereiro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Iovu, Kourfalidis, Desogus, Gagliano, Luvumbo. All. Mazzarri.

AMMONITI: 24′ Dalbert, 35′ Grassi, 60′ Zappacosta, 63′ Deiola, 90 Cragno, 92′ Goldaniga.

ESPULSI: 53′ Musso.

Atalanta - Cagliari 1-2 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Cagliari 1-2 giocata domenica 6 febbraio sono disponibili su Sky Sport