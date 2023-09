Atalanta-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta va alla ricerca della continuità, il Cagliari della prima vittoria in campionato per iniziare a macinare punti in ottica salvezza. La Dea è reduce dalla vittoria in Europa League contro il Rakow per 2-0 che ha in parte cancellato il ko con la Fiorentina per 3-2 seguito da mille polemiche per gli screzi, ormai classici, tra Gasperini e Commisso. I sardi di Ranieri continua a lottare contro i problemi offensivi, a oggi ha segnato solo un gol in quattro gare, anche per questo sono arrivate le sconfitte con Inter e Bologna e i pareggi con Udinese e Torino.

Atalanta-Cagliari, le scelte di Gasperini

Attacco tutto da inventare per Gasperini che non avrà a disposizione gli infortunati Scamacca e Touré. Rispetto a giovedì dovrebbe rimanere fuori Muriel con De Ketelaere e Lookman coppia offensiva con alle spalle Koopmeiners più di Pasalic. L'olandese lascerà il posto in mediana a Ederson, due gol nelle ultime tre partite, mentre sulla fasce Ruggeri e Zappacosta dovrebbero battere la concorrenza di Holm e Bakker. In difesa si rivede Kolasinac con Scalvini e Toloi.

Atalanta-Cagliari, le scelte di Ranieri

Il Cagliari si presenterà al Gewiss Stadium con il 3-5-2 in cui Zappa e Augello saranno gli esterni, mentre in regia Sulemana dovrebbe battere la concorrenza di Prati. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Luvumbo e Pavoletti; Petagna sta lavorando per il recupero, ma difficilmente potrà essere titolare, sono alte le possibilità di vederlo in panchina e come possibile subentrante a gara in corso.

Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

Cagliari (3-5-2) Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbo, Sulemana, Augello; Pavoletti, Luvumbo

Atalanta-Cagliari in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Cagliari del Gewssi Stadium di domenica 24 settembre alle ore 15 verrà trasmessa in diretta da DAZN in streaming sulla App e sul sito ufficiale della piattaforma che detiene i diritti di tutto il massimo campionato italiano. Ci sarà poi la possibilità di vedere la partita su Zona DAZN al canale 214 di Sky.