Atalanta-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sosta finita, la serie A torna in campo e domenica il lunch match sarà Atalanta-Cagliari. I bergamaschi arrivano alla sfida dopo il doppio 0-0 con Lazio e Inter, partite affrontate in piena emergenza tra Covid e infortuni. Nonostante la doppia batttuta d’arresto i nerazzurri sono ancora quarti e hanno una partita ancora da recuperare, contro il Torino. La Juventus è tornata a farsi sotto, ma per ora resta a distanza di sicurezza in attesa dello scontro diretto del prossimo turno. Il Cagliari invece è in piena lotta per non retrocedere, le due vittorie con Bologna e Sampdoria hanno ridato ossigeno così come il punto conquistato con la Fiorentina che ha cancellato la sconfitta di Roma.

Atalanta-Cagliari: le scelte di Gasperini

Gasperini ritrova buona parte della sua rosa, all’appello mancheranno Ilicic e Miranchuk, mentre per Zapata si deciderà dopo la rifinitura, probabile che venga convocato, ma che alla fine parta dalla pancina con Muriel scelto come centravanti. Alle spalle del colombiano sono scese le possibilitò di vedere Boga dal primo minuto, così Pasalic e Malinovskyi dovrebbe giocare dall’inizio con Pessina e il nuovo acquisto in panchina. Senza Gosens, finito all’Inter poche settimane fa, giocherà Zappacosta a sinistra, in vantaggio su Hateboer e Pezzella.

Atalanta-Cagliari: le scelte di Mazzarri

Il Cagliari si presenterà al Gewiss Stadium con la pesante assenza di Joao Pedro, squalificato, e non potranno scendere in campo anche Rog, Walukiewicz, Strootman, Ceter, Zappa e Keita, insieme all’uomo mercato Nandez. Poche quindi le alternative a disposizione di Mazzarri che in attacco affiancherà a Pavoletti Pereiro, in mediana darà le chiavi della manovra a Grassi e al suo fianco dovrebbe schierare dall’inizio il neoacquisto Baselli. In difesa spazio a Lovato arrivato in prestito e gennaio proprio dall’Atalanta.

Atalanta-Cagliari: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Cagliari (3-5-2) Cragno, Goldaniga, Ceppitelli, Lovato; Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.

Atalanta-Cagliari: la diretta tv e streaming

Doppio possibilità per i tifosi delle due squadre che vorranno godersi il match in diretta tv e in streaming. A trasmettere la gara sarà infatti DAZN, via app o sito ufficiale, e anche Sky ai canali 202, 249, 213 e 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre. La telecronaca su DAZN sarà di Mastroianni e Gobbi, mentre su Sky il commento sarà a cura di Marinozzi e Minotti.