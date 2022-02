Atalanta, una macchina da gol da record europeo

Il ritorno dalla sosta del campionato di Serie A è un terremoto per la classifica. Il derby di Milano ha riaperto la corsa scudetto e anche quella per la Champions potrebbe essere rivoluzionata se stasera la Juventus battesse il Verona. I bianconeri approderebbero al quarto posto scalzando l’Atalanta sconfitta oggi dal Cagliari in casa 1-2. Il ko è pesante come un macigno in termini di classifica, anche se la Dea ha ancora una gara da recuperare contro il Torino, e arriva al termine di una gpartitaara in cui non è stata la solita Atalanta. Le polemiche arbitrali ci sono, l’errore del direttore di gara sul gol di Pereiro forse anche, ma di certo bisognerà voltare pagina in fretta anche perché nel prossimo turno i ragazzi di Gasperini sfideranno proprio la Juve nello scontro diretto.

Atalanta macchina da gol da record europeo

In una giornata buia c’è comunque un motivo per cui sorridere a Bergamo. La rete di Palomino infatti ha lanciato la Dea verso un record europeo: il centrale è infatti il diciassettesimo giocatore diverso a mettere la palla in rete in campionato, nessuna squadra in tutti i top 5 campionati del Vecchio Continente ha mandato più giocatori in gol.

La macchina da rete atalantina funziona a meraviglia, Palomino è solo l’ultimo difensore a segnare, gli altri sono stati Demiral e Toloi. Un gol a testa anche per gli esterni Zappacosta, Maehle e Gosens, finito a gennaio all’Inter così come negli score delle varie gare era entrato anche Piccoli, ora al Genoa. In rete sono andati anche tutti i centrocampisti una volta Freuler, Miranchuk. Pessina e De Roon, due Koopmeiners, tre Ilicic, cinque Malinovskyi e ben otto Pasalic.

All’appello non possono mancare ovviamente i due bomber Zapata, capocannoniere della Dea con 9 centri e Muriel al momento a quota quattro.