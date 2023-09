Atalanta, verso il Cagliari: doppio dubbio per Gasperini

L'esordio in Europa è stato di quelli da Atalanta vera, dominio assoluto (ammesso anche dall'allenatore del Rakow) divertimento e un paio di gol. Tra le tante buone notizie, la prima e forse la più importante è che questa Dea può davvero fare a meno di un centravanti di peso per qualche partita. Per Gasperini il classico "9" è sempre stato imprescindibile, ora però non lo ha perché Yourè starà fuori fino a fine 2023 e Scamacca è alle prese con un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo prima della sosta di metà ottobre.

La nuova Atalanta sfida il Cagliari: le ultime di formazione

Così Gasperini in Europa League ha piazzato Muriel al centro di un tridente in cui in realtà i punti di riferimento per gli avversari erano pochissimi, nell'azione del primo gol De Ketelaere ha fatto da punto di riferimento in area, cosa che potrebbe succedere spesso anche contro il Cagliari domenica prossima. E'infatti probabile che il tecnico cambia ancora, in attacco il belga e Lookman potrebbero giocare dall'inizio con Pasalic alle spalle e Muriel pronto a partire dalla panchina. In mediana Koopmeiners e De Roon non si toccano, anche se Ederson con due gol nelle ultime tre partite è in grande forma e scalpita per un posto.

E'questo uno dei dubbi della vigilia per l'Atalanta che ne ha un altro sulla fascia. Ruggeri si sta dimostrando all'altezza del ruolo da titolare, Bakker non sembra ancora pronto, come invece potrebbe esserlo Holm. L'ex Spezia è in ballottaggio proprio con Ruggeri per una maglia e non è escluso che possa anche vincere la sfida. Se dovesse scendere in campo lui è probabile che Zappacosta venga spostato a sinistra. Cambio anche in difesa dove rientra Kolasinac, a riposo in Europa, con Scalvini al centro e Toloi punto fisso a destra.