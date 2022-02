Atalanta, verso il Cagliari: rebus Zapata, Boga scalpita

Due settimane di stop per uscire dall’emergenza Covid e infortuni, ora per l’Atalanta è arrivato il momento di accelerare. Da domenica inizia un tour de force con tre partite in sette giorni, e tutte importanti. La prima sarà contro il Cagliari, poi giovedì la Coppa Italia con la Fiorentina e infine, il prossimo fine settimana, il fondamentale match con la Juventus scontro diretto per il quarto posto.

Atalanta, Zapata verso il no contro il Cagliari

A Zingonia però i pensieri sono rivolti solo al match contro i sardi a caccia di punti salvezza. Gasperini ha già iniziato a disegnare la sua Atalanta che durante il mercato ha perso Gosens e Lovato, il difensore sarà titolare con la maglia del Cagliari domenica, ma ha messo nel motore Boga e Mihaila. Le ultime notizie sulla formazione nerazzurra riguardano soprattutto l’attacco, il resto della squadra sembra fatto con tutti i titolarissimi in campo, compreso Zappacosta a sinistra.

Da sciogliere il nodo legato al centravanti. Duvan Zapata, fuori da fine dicembre per un problema muscolare, ieri si è allenato a parte e difficilmente domenica sarà titolare. Nessuno vuole rischiare di accelerare i tempi, la sensazione è che il colombiano verrà preservato per essere al meglio nella prossima gara di campionato con la Juventus.

Boga titolare in Atalanta-Cagliari

Senza Miranchuk e Ilicic, Gasperini ha comunque molta scelta nelle due caselle dello schieramento dietro la punta centrale che sarà Muriel. Malinovskyi è quasi sicuro del posto, al suo fianco sono in salita le quotazioni dell’esordio da titolare di Boga. Il super colpo di mercato della Dea è rientrato da poco dalla Coppa d’Africa, ma ha già qualche allenamento con i compagni. Fino a ieri Pasalic sembrava in vantaggio, ma il tecnico di Grugliasco adesso sta pensando di fare partire Boga dal primo minuto.