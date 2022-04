Atalanta, le tre colonne da cui ripartire

Un ciclo volge al termine ed è il più brillante della storia dell’Atalanta che con l’arrivo di Gasperini sei anni fa è cresciuta fino ad entrare stabilmente nel lotto delle big in Serie A e prendendosi un posto importante anche in Europa. L’ultima stagione ha però evidenziato la necessità di un cambiamento, non tutto è da buttare ovviamente e ci sono tre colonne su cui fondare la Dea del futuro.

Demiral, Malinosvkyi e Koopmeiners sono il futuro dell’Atalanta

Partendo dalla difesa sarà necessario il riscatto con conferma di Demiral, già seguito da parecchie big. Il turco ha preso le redini della difesa da Romero, è cresciuto esponenzialmente durante la stagione, ha limitato la sua irruenza ed è di gran lunga il miglior per rendimento nel terzetto di Gasperini. E diventato imprescindibile e vista anche la giovane età il reparto dovrà ripartire da lui.

In mediana è Koopmeiners l’uomo sui cui dovrà fondarsi l’Atalanta che verrà. L’olandese arrivato in estate ha saputo aspettare il suo momento e poi è esploso grazie al suo mancino fatato ad un gran fisico e a quella visione di gioco che lo rende utile sia in mezzo al campo che alle spalle delle punte. Ora deve fare l’ultimo passo trovando la continuità giusta per sostituire uno tra De Roon e Freuler, apparsi un po’ scarichi nel finale di stagione.

In attacco il futuro è in mano a Malinovskiy. L’ucraino aveva iniziato la stagione da dove aveva finito la precedente segnando gol e fornendo assist, poi si è un po’ perso insieme a tutta la squadra. A penalizzarlo è stato anche il contributo delle punte, con Zapata e Muriel o assenti o in precarie condizioni gli spazi per inventare o scatenare il suo tiro micidiale si sono chiusi e così il trequartista è stato spesso inghiottito dal traffico del centrocampo. Qualche passaggio a vuoto non può però intaccare quanto di buono fatto vedere per tutto il 2021, anche per lui cantano le sirene del mercato ma lasciarlo andare potrebbe essere un grave errore.

L'ossatura dell'undici è quindi pronta, poi sarà necessario un salto di qualità di Musso e Boga, acquisti onerosi non sempre perfetti. Infine ci sono i giovani come Scalvini, già pronto per prendersi un ruolo importante nel prossimo ciclo, e magari qualche altro gioiello come Carnesecchi e Cissè entrambi in rampa di lancio.