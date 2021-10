Atalanta, il calendario di ottobre: dal Manchester United alla Lazio, cinque gare in tredici giorni

Il mese di ottobre per l’Atalanta non è iniziato nei migliori dei modi. Gli uomini di Gasperini hanno perso domenica sera contro il Milan 3-2 scendendo all’ottavo posto in classifica con 11 punti come Juventus, Lazio e Bologna. La Dea deve risalire per provare a restare a contatto le prime della classe, ma il resto del mese sarà abbastanza complicato.

Atalanta-Manchester United, match clou del calendario a ottobre

I nerazzurri torneranno in campo domenica 17 ottobre alle 15 contro l’Empoli al Castellani, i toscani sono una delle soprese del campionato con i nove punti che li hanno propietatti al centro della classifica. Non sarà facile anche perché bisognerà iniziare a gestire le energie.

Tre giorni più tardi infatti, mercoledì 20 ottobre, i bergamaschi sfideranno a Old Trafford il Manchester United di Cristiano Ronaldo per la terza giornata del girone di Champions League. E’un match vitale per provare a conquistare il terzo pass per gli ottavi in tre anni, obiettivo alla portata dopo il pari con il Villareal e la vittoria sullo Young Boys. Il problema, per il match con i Red Devils e non solo, sono gli infortuni. Sicure le assenze di Gosens e Hateboer, nei prossimi giorni si cercherà di capire le condizioni di Toloi e Pessina, entrambi in infermeria e costretti a saltare gli impegni con la Nazionale.

Tre partite di campionato in sei giorni per l’Atalanta

Una volta conclusa la trasferta inglese inizierà il tour de force in campionato con tre impegni in sei giorni nel caeldario di ottobre dell'Atalanta. Domenica 24 alle 12,30 al Gewiss Stadium arriverà l’Udinese di Gotti che è in striscia negativa dopo tre sconfitte di fila e il pari di Genova con la Sampdoria. I blucerchiati saranno invece gli avversari della banda Gasperini nel turno infrasettimanale di mercoledì 27 alle 18,30 a Marassi.

L’ultima gara di ottobre è una delle più sentite. Sabato 30 alle 15 l’Atalanta riceverà la Lazio, partita che dalla finale di Coppa Italia alle sfide per il quarto posto ha acceso negli ultimi anni una grossa rivalità. Concentrazione massima quindi sulla sfida di Serie A anche se martedì 2 novembre a Bergamo ci sarà la partita di Champons League con il Manchester United.