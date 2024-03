Koopmeiners lascerà l'Atalanta: le possibili destinazioni

"Ho chiesto la cessione all'Atalanta, spero che arrivi una bella offerta perché a Bergamo ho trascorso un periodo meraviglioso", è Teun Koopmeiners in persona a rompere gli indugi per il suo futuro con queste dichiarazioni rilasciate al quotidiano De Telegraf. I rumors sull'addio sono ormai datati, ma ora c'è la certezza che il centrocampista lascerà il suo attuale club, l'asta è pronta a partire e la Dea non chiederà meno di cinquanta milioni di euro per il suo cartellino. Finirà così la storia tra la società nerazzurra e il giocatore che dopo una prima stagione di apprendistato ha fatto esplodere tutto il suo talento: dieci gol e cinque assist l'anno scorso, 12 reti e 4 passaggi vincenti in questa con ancora tante gare da giocare.

Dove giocherà Koopmeiners?

Sarà addio con conseguente e giusta plusvalenza per la Dea che adesso aspetta l'offerta migliore. I corteggiatori non mancano, in passato ci ha provato il Napoli, ma oggi in Italia è la Juve la più interessata. Le cifre dell'affare sono alte per i bianconeri che dovrebbero prima cedere un pezzo pregiato per andare all'assalto dell'olandese, ipotesi non da escludere a priori, anzi. Giuntoli lo ha messo nel mirino da tempo, è l'uomo tecnico e offensivo che potrebbe far spiccare il volo al centrocampo della Vecchia Signora, a oggi troppo muscolare e senza idee per poter comandare una partita importante.

Il futuro di Koopmeiners potrebbe però essere anche lontano dall'Italia, le sue prestazioni hanno infatti attirato i club di Premier League che hanno le borse piene di soldi e spendono senza nessun problema. Così l'Inghilterra lo chiama e lui risponde: "Per alcuni club di Premier potrei anche sopportare la pioggia" un certa apertura per il futuro lontano da Bergamo