Atalanta, il tesoretto delle cessioni

I venti milioni per il riscatto di Demiral sono stati spesi, l’affare è stato ufficializzato ieri, e così il turco dopo un po’ di tira e molla è rimasto alla Dea. Il difensore centrale, uno dei migliori della stagione potrebbe rimanere, ma le offerte, se dovessero arrivare, ci sarebbero interessamenti di Newcastle e alcuni club spagnoli, verranno comunque valutate e nel caso accettate solo per una succosa plusvalenza.

Il mercato in entrata quindi ha già esploso un bel fuoco d’artificio, per gli altri bisognerà con ogni probabilità aspettare qualche cessione. La prima dovrebbe essere quella del portiere Gollini, che con l’arrivo di Musso, non è più nel progetto tecnico bergamasco. La Fiorentina ci ha provato ma negli ultimi giorni sarebbe stata sorpassata dal Monza che potrebbe mettere sul piatto 10 milioni per portarsi a casa l’estremo difensore. Se questa dovesse davvero essere la cifra l’Atalanta la accetterebbe.

West Ham su Maehle, il Bologna vuole Miranchuk e Lammers

Un bel gruzzolo a cui potrebbe aggiungersi anche quello per la cessione di Maehle, il danese è osservato dal West Ham che lo ha guardato da vicino durante gli ultimi impegni con la Nazionale. La Dea lo aveva pagato circa 10 milioni, ora ne vorrebbe circa 20 per lasciarlo partire e poi andare all’assalto di Nuno Tavares che l’Arsenal valuta poco meno.

C’è poi il capitolo Muriel da affrontare, il colombiano può partire ma non per meno di 15 milioni di euro, il Marsiglia potrebbe arrivare alla cifra, la Juventus quasi sicuramente no.

Non solo assegni, il tesoretto dei nerazzurri potrebbe diventare ancora più ricco con il risparmio sugli ingaggi. Miranchuk andrà via e insieme a lui lascerà Bergamo il sesto stipendio in casa Atalanta (1,5 milioni all’anno). Lo vuole il Bologna che insieme al russo segue anche Lammers, ma solo se dovesse andare via Arnautovic. Sartori crede fortemente nei due giocatori e se dovesse acquistare anche il centravanti, la Dea risparmierebbe altri 800 mila euro. Dopo l’investimento Demiral, ora è il momento di passare all’incasso per acquistare le pedine necessarie per la prossima stagione: un paio di esterni, un centrocampista centrale e un trequartista, al netto di altre cessioni