I convocati in Nazionale dell'Atalanta

La striscia positiva si è interrotta all'Olimpico per l'Atalanta che ha rocambolescamente perso la sfida con la Lazio per 3-2. I ragazzi di Gasperini sotto 2-0 già a inizio gara avevano riacciuffato il pareggio, ma poi sono stati sconfitti dal colpo di Vecino. Uno stop che brucia ma non cancella assolutamente l'ultimo esaltante mese con tutte vittorie, compresa quella di Lisbona in Europa League, il pareggio con la Juventus.

Atalanta, tutti i giocatori convocati in Nazionale

Gasperini dovrà assorbire e ripartire per cercare di restare ai piani alti della Serie A, lo farà già questa settimana in cui inizierà a prepara la partita del "cuore" contro il Genoa che lo ha lanciato ad altissimi livelli. Il tecnico di Grugliasco inizierà il lavoro senza i tanti convocati in Nazionale. La De ainfati ha visto partire Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca alla volta di Coverciano per raggiungere Luciano Spalletti e l'Italia, due anche i convocati nell'Olanda De Roon e Koopmeiners. In Europa resta anche Djimsiti che con l'Albania giocherà la sfida con la Repubblica Ceca, fondamentale per la qualificazione agli Europei.

Ha risposto alla chiamata della Svezia Holm, a quella del Belgio De Ketelaere e a quella della Bosnia Kolasinac. A livello giovanile conferma scontata per Ruggeri nell'Under 21 azzurro, e visto come sta giocando chissà che anche Spalletti non dia un'occhiata. Viaggi più lunghi per Musso convocato dall'Argentina e per Lookman che volerà in Nigeria.