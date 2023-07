Inizia la stagione dell'Atalanta, i convocati per Clusone

Riparte il lavoro dell'Atalanta che dopo il raduno a Zingonia, oggi si trasferisce a Clusone, sede del ritiro estivo. Gasperini, ancora una volta saldo sulla panchina della Dea ha stilato la lista dei convocati in cui ci sono anche i nuovi acquisti Kolasinac, Bakker e Adopo. Domani il gruppo si arricchirà con Miranchuk, che però non sembra rientrare nel progetto tecnico atalantino e Toloi. Qualche giorno di riposo in più avranno Cambiaghi, Carnesecchi, Muriel, Okoli e Scalvini che sono stati impegnati con le rispettive nazionali subito dopo la fine del campionato.

I convocati dell'Atalanta per il ritiro

Portieri: Bertini, Musso, Rossi, Sassi e Vismara.

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Guerini*, Kolašinac, Mæhle, Ruggeri, Toloi*, Zappacosta e Zortea.

Centrocampisti: Adopo, de Roon, Éderson, Koopmeiners e Pašali?.

Attaccanti: Boga, Cisse, Højlund, Lookman, Miranchuk* e Zapata.

Arriveranno a ritiro in corso Cambiaghi, Carnesecchi, Muriel, Okoli e Scalvini.

* da sabato 15 luglio in ritiro.

Le amichevoli estive dell'Atalanta

Il Centro Sportivo “Città di Clusone” ospiterà anche le prime amichevoli di questa preseason: domenica 16 luglio alle 17 con la Rappresentativa Città di Clusone, quindi giovedì 20 luglio, sempre alle 17, contro la Rappresentativa Val Seriana, infine sabato 22 luglio contro gli svizzeri del FC Locarno, ancora alle 17.