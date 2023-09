Atalanta, De Ketelaere ha già convinto tutti

Ci voleva l'Atalanta, da sempre casa perfetta per giovani talenti, a rilanciare Charles De Ketelaere. Il belga che scende in campo nella Dea è il lontano parente di quello impacciato visto nel Milan dell'anno scorso dove, forse, l'eccessiva pressione lo ha schiacciato senza riuscire a farlo esprimere. I numeri sono impietosi: due gol e due assist in sette gare con l'Atalanta contro le zero reti e un assist in 33 presenze con i rossoneri. In pratica l'attaccante in un mese ha già fatto meglio che in tutto l'anno scorso.

Atalanta-De Ketelaere: nessun dubbio sul riscatto

Le statistiche però nel calcio non dicono tutto, De Ketelaere a Bergamo ha ritrovato la voglia di rischiare, di giocare con la testa alta, di cercare la giocata, anche se a volte va male. Il belga è tornato a essere il giocatore che sa svariare sul fronte offensivo, sa giocare con i compagni e può essere anche decisivo sotto porta. Gasperini lo ha più volte elogiato, lo ha addirittura accostato a Ilicic, uno che a Bergamo ha dipinto calcio fino a spingere la Dea in Champions League. Ora nessuno sa se l'ex Milan potrà diventare trascinatore e beniamino dei tifosi come lo sloveno, ma l'inizio è di sicuro incoraggiante.

Grazie ai primi riscontri del campo, l'Atalanta ha già scelto il suo futuro. Percassi, che già apprezzava il talento di De Keteleare ai tempi del Bruges, è pronto a mettere sul piatto i 26 milioni di euro del riscatto, cifra importante ma che rientra nei parametri nerazzurri dopo le tante cessioni importanti degli ultimi anni. Peserà di più sul bilancio l'ingaggio da 3 circa 3 milioni di euro all'anno a cui arriverà nelle prossime stagioni il belga, ma De Ketelaere ormai ha convinto tutti e un sacrificio a Bergamo lo faranno volentieri.