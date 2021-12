Atalanta: così fa male, ma è solo una serata storta

Fa male, maledettamete male, perché ha ragione Gasperini quando dice che l’Atalanta è uscita dalla Champions League contro avversarie alla portata, così come ha ragione perchéi rimpianti ci sono eccome, e non solo per stasera. I gol di Cristiano Ronaldo nella doppia sfida con il Manchester United sono stati schiaffi violenti che hanno inciso, e molto, sul cammino europeo della Dea. Si è arrivati all’ultima sfida e quando si giocano novanta minuti così tutto può succedere.

Atalanta eliminata dalla Champions League, così fa male

Succede per esempio che dopo tre minuti regali un gol agli avvesari, che non ti fiacca lo spirito, ma sicuramente rende la salita più dura. Se poi lo svantaggio sale addirittura a tre reti diventa quasi impossibile recuperare. Eppure l’Atalanta ci ha provato, ha colpito tre pali, ha segnato due volte, ha preso d’assalto la porta di Rulli con quella furia di chi ad arrendesri proprio non ci pensa.

Così tra errori e sfortuna la Dea esce dalla Champions League e proseguirà il suo cammino in Europa League, competizone da giocare e non snobbare, perché ormai la dimensione dell’Atalanta è quella di una squadra continentale non solo bella e vincente in Italia.

Atalanta, ora continua a sognare

Fa male, maledettamente male e il sorriso stenterà a tornare, ma tornerà perché la banda Gasperini ha dimostrato anche in questa serata storta di avere i numeri e lo spirito per poter combattere contro chiunque. Lo farà, su questo non c’è dubbio, e anche oggi, dopo una serata buia, si può dire tranquillamente che per lo Scudetto c’è anche la Dea. E’un sogno, ma va alimentato, dimenticando il Villarreal, e ripartendo da domenica prossima a Verona contro l’Hellas di Tudor.