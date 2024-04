Atalanta-Empoli, dove vederla in diretta tv: le probabili formazioni

L'Atalanta per continuare a rincorrere la Champions e non lasciare scappare la Roma, l'Empoli per guadagnare altro vantaggio sulla zona retrocessione. Partita importante sia per Gasperini, staccato di quattro punti dal quinto posto ma con una gara da recuperare, sia per Nicola che dopo il blitz con il Napoli sogna un altro grande risultato per andare oltre ai tre punti che già di vantaggio sull'Udinese terzultima.

Atalanta-Empoli, le scelte di Gasperini

L'Atalanta continua il suo tour de force con tre competizioni sempre più nel vivo. Difficile pensare ad un massiccio turnover in vista del Marsiglia per Gasperini che però qualcosa cambierà, possibile un turno di riposo per Hien in difesa con De Roon che scalerebbe al posto dell'ex Verona, vista anche l'indisponibilità di Scalvini e Toloi. In mediana spazio ancora a Pasalic quindi mentre in attacco Miranchuk dovrebbe accompagnare Lookman e Scamacca.

Atalanta-Empoli, le scelte di Nicola

Problemi in attacco per Nicola che perde il match winner dell'ultima sfida Cerri, il punto di riferimento offensivo sarà quindi Niang con Zurkowski e Cambiaghi alle spalle. Difficile il recupero di Ismajili, in difesa sarà Bereszynski a completare il terzetto davanti a Caprile. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Napoli al Castellani una settimana fa.

Atalanta-Empoli, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Scamacca

Empoli (3-4-2-1) Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang

Atalanta-Empoli in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta ed Empoli di domenica alle 18 sarà trasmessa solamente da DAZN sul sito ufficiale della piattaforma e sulla App disponibile su tutti i dispositivi autorizzati, dalle Smart Tv agi smartphone, fino ad arrivare a console e tablet.