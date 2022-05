Atalanta, verso l’Empoli con Scalvini e tanti dubbi in attacco

Novanta minuti per decidere chi andrà in Europa e chi no. La corsa al sesto e settimo posto che valgono l’Europa e la Conference League è arrivata all’ultimo metro. La Roma ad oggi è sesta con 60 punti, uno in più della coppia Fiorentina e Atalanta, i giallorossi saranno impegnati con il Torino, la Viola con la Juve e la Dea con l’Empoli.

Atalanta-Empoli: Gasperini prepara la formazione

Serve vincere ai bergamaschi e sperare che le altre due non facciano lo stesso. Gasperini prepara a Zingonia la squadra che deve quindi trovare i tre punti con i toscani e ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere, il primo in difesa dove Demiral potrebbe lasciare il posto al centro della difesa a Palomino con Scalvini pronto a tornare tra i titolari insieme a Djimsiti.

In mediana dentro i titolarissimi con De Roon e Freuler al centro e Zappacosta e Hateboer sugli esterni, con l’olandese che deve riscattare l’opaca prova di San Siro. Tutto da scoprire invece il reparto offensivo, anche perché mancheranno sia Muriel che Malinovskyi, mentre potrebbe tornare tra i convocati Ilicic, anche se visto il lungo periodo di assenza non dovrebbe giocare.

Da capire anche la condizione fisica di Zapata ancora non del tutto in forma. Gasperini potrebbe rischiarlo anche perché ha bisogno dei suoi gol per provare l’assalto all’Europa. Con il colombiano a fare da riferimento alle sue spalle dovrebbero giocare Pasalic e Koopmeiners, se invece il centravanti non dovesse essere schierato dall’inizio giocherà Boga al suo posto.