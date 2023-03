Atalanta-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Due squadre in crisi si affrontano sabato alle 20,45 al Gewiss Stadium. L'Atalanta di Gasperini è scesa al sesto posto in classifica dopo quattro giornate con tre sconfitte e un pareggio. La corsa al quarto posto si è complicata anche se la Dea può con una vittoria alimentare le speranze. Complicato anche il periodo del'Empoli che non vince da sette turni ma mantiene ampio vantaggio sulla zona retrocessione grazie ad un ottimo inizio di campionato.

Atalanta-Empoli: le scelte di Gasperini

Nuovo infortunio in difesa per la Dea che perde Dijmsiti, il terzetto davanti a Musso sarà quindi composto da Toloi, Scalvini e Palomino. In mediana ancora out Koopmeiners con Ederson a fare coppia con De Roon. In attacco confermati Lookman e Hojlund, ma attenzione alle quotazioni di Zapata, rientrato dall'infortunio, in risalita. Alle loro spalle ballottaggio tra Pasalic e Boga con il primo in leggero vantaggio e il secondo pronto ad entrare a gara in corso per "spaccare" la partita.

Atalanta-Empoli: le scelte di Zanetti

Tra i toscani non ci saranno Destro e Cambiaghi, il più in forma dei suoi che prima dell'infortunio aveva segnato due gol in due partite. A centrocampo dovrebbe farcela Bandinelli, mentre la coppia offensiva sarà ancora Satriano-Caputo con alle spalle nel rombo di centrocampo Baldanzi come trequartista. Tanti gli occhi puntati sul terzino sinistro Parisi che la prossima estate sarà l'uomo mercato dell'Empoli.

Atalanta-Empoli: probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Apro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

Atalanta-Empoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta ed Empoli di venerdì sera sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali 202 e 251, per lo streaming attivi i servizi Sky Go e Now TV. Come tutte le gare di serie A le immagini saranno fruibili anche su DAZN dove a commentare la gara saranno Riccardo Mancini e Alessandro Budel. Su Sky la telecronaca sarà affidata a Davide Polizzi e Nando Orsi