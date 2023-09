Atalanta, il calendario in Europa League: date e orari delle partite

Svelato il calendario in Europa League dell'Atalanta con la Dea che punta come primo passo a passare il girone. L'urna di Nyon ha messo di fronte ai bergamaschi tre formazioni molto diverse tra loro per blasone e qualità. Il pericolo numero uno è ovviamente lo Sporting Lisbona, ma le insidie non saranno solo portoghesi. Le altre due squadre sono gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow.

Proprio la formazione dell'est europeo potrebbe risultare la grande sorpresa del raggruppamento della Dea. Il Rakow arriva infatti dai preliminari di Champions dove ha fatto tantissima strada venendo eliminato solo in finale dal Copenaghen per una rete. Non sarà quindi una gara facile, soprattutto in trasferta.

Date e orari delle partite di Europa League dell'Atalanta

Di seguito il calendario di tute le sfide dell'Atalata nel girone di Europa League, l'esordio sarà proprio con il Rakow, poi supersfida in trasferta con lo Sporting Lisbona

1ª giornata (21/9/2023 – ore 21.00): Atalanta-Raków Czestochowa.

2ª giornata (5/10/2023 – ore 18.45): Sporting CP-Atalanta.

3ª giornata (26/10/2023 – ore 18.45): SK Sturm Graz-Atalanta.

4ª giornata (9/11/2023 – ore 21.00): Atalanta-SK Sturm Graz.

5ª giornata (30/11/2023 – ore 18.45): Atalanta-Sporting CP.

6ª giornata (14/12/2023 – ore 21.00): Raków Czestochowa-Atalanta.