Atalanta, la vittoria giusta al momento giusto

Ogni volta che l’Atalanta perde una gara parte il solito ritornello del giocattolo rotto, della favola che ha finito le pagine da scrivere, del ritorno alla realtà di una “piccola” diventata “grande”. Figuriamoci se prima di una sconfitta, per esempio quella di Firenze, le giornate senza vittorie sono quattro con in mezzo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia e il quarto posto scivola, per ora, via dalla mano. La Dea però va dritta per la sua strada, sa che il momento è difficile soprattutto perché all’appello mancano Muriel, Zapata, Miranchuk e Ilicic, uomini gol per eccellenza, quattro attaccanti su quattro, che se mancassero alle “big” sarebbero alibi per qualsiasi obiettivi mancato.

I detrattori però dovranno ancora una volta abbassare i toni, l’Atalanta non è finita, la cessione agli americani punta a rendere più forte il club, se sarà così lo dirà solo il tempo, ma nel frattempo i ragazzi di Gasperini tornano a ruggire in Europa, su un campo infuocato e battendo l’Olympiakos 3-0, dominando come fatto in realtà già all’andata.

La copertina se la prende Ruslan Malinovskyi che nel giorno più difficile per il suo Paese prende un pallone e lo scaraventa in rete due volte con due bolidi precisi ed efficaci. Due gol dedicati alla pace, due gol che confermano la crescita di un talento straordinario ormai arrivato al top in Italia in Europa. Due anni fa è arrivato a Bergamo un po’ timido, l’ambientamento non è stato veloce, entrare nelle schemi di Gasperini anche, ma proprio il tecnico ha lavorato e plasmato questo mancino formidabile che dovrà essere il pilastro del futuro.

La storia è pronta a ripetersi con Koopmeiners, l’olandese arrivato senza i clamori di altri colpi di mercato approdati tra Torino e Milano, in Olanda aveva fatto sfracelli e adesso sta impressionando anche nel nostro calcio. Il periodo di ambientamento è finito, ora spacca le partite con tecnica, visione di gioco e fisicità rare e la capacità di entrare, se non addirittura creare da solo, le occasioni più importanti dei match. Ancora una volta giù il cappello davanti ai dirigenti della Dea.

Le note positive sono molte, dal solito Demiral, alla coppia De Roon-Freuler che non conoscono la fatica, e ancora Gasperini. Sì, proprio lui, il comandante che supera ogni ostacolo, si presenta in Europa senza due centravanti e senza i due trequartisti che possono farne le veci. Prova la carta Pasalic, poi mette dentro Boga, lo ha voluto fortemente ma non per fargli fare il centravanti, e lui entra subito nella giocata del 2-0. Quando potrà giocare nel suo ruolo sarà tutta un’altra musica. Perché la favola non è finita, il giocattolo non si è rotto, e l’Atalanta è l’unica squadra italiana ancora impegnata in Europa League.