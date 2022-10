Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica alle 18 va in scena al Gewiss Stadium Atalanta-Fiorentina. La Dea si gioca in casa la possibilità di rimanere agganciata alla testa della classifica, conquistata grazie ad un inizio di stagione da imbattuta e con la migliore difesa del campionato. Meno spettacolo ma grande solidità, la nuova via di Gasperini per il momento è questa e funziona. Italiano invece spera di aver ritrovato la sua Fiorentina grazie al successo con il Verona arrivato dopo troppe partite senza vittorie. Le due settimane di sosta hanno sicuramente fatto bene ad una formazione che da fine agosto ha quasi sempre giocato ogni tre giorni.

Atalanta-Fiorentina le scelte di Gasperini

Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia in casa Atalanta. Zapata non sta ancora bene e così il suo rientro in campo è rinviato a data da destinarsi, al posto dell’attaccante colombiano Hojlund è favorito su Muriel. La grande novità potrebbe essere al promozione a titolare di Boga al fianco del giovane centravanti, mentre alle loro spalle giocherà Ederson. Fuori dai giochi anche Scalvini, Palmino e Djimsiti, la difesa è obbligata con Demiral, Okoli e Toloi, davanti a Sportiello che rileva l’infotunato Musso.

Atalanta-Fiorentina le scelte di Italiano

Cambio in attacco in vista per Italiano che rinuncia al centravanti e sceglie Koumaé al centro del tridente, solo panchina quindi per Jovic e Cabral. A completare la linea offesniva saranno Sottil e Ikoné. A centrocampo si rivede Mandragora, buone notizie dall’infermeia, recuperanp Gollini, Milenkovic e Gonzalez ma nessuno dovrebbe essere pronto per partire titolare.

Atalanta-Fiorentina le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Boga, Højlund.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Sottil.

Atalanta-Fiorentina in diretta streaming e in tv

La sfida di domenica alle 18 sarà trasmessa in diretta streaming solo da DAZN per gli abbonati al servizio. Le immagini saranno visibili sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma, la telecronaca sarà a cura di Mastroianni e Marco Parolo.