Atalanta, chi rientra dopo la sosta

L'Atalanta sorride, dopo due settimane di sosta Gasperini ritrova due pedine fondamentali nella corsa per restare ai piani alti della Serie A. La Dea capolista insieme al Napoli e ancora imbattuta in campionato continua a lavorare a Zingonia con il gruppo che sta tornando al completo dopo il rientro dei giocatori dagli impegni delle Nazionali.

Atalanta, tornano Zappacosta e Zapata

Nelle prossime ore Gasperini riavrà a disposizione l'intera rosa e in due torneranno dai rispettivi infortuni. Sono Zappacosta e Zapata ed entrambi potrebbero essere in campo fin dal primo minuto contro la Fiorentina. L'esterno è fondamentale per i bergamaschi per aggiungere propulsione sugli esterni. L'attaccante è il terminale più prolifico della squadra anche se in questa stagione non si è ancora sbloccato e per trovare l'ultima sua rete bisogna tornare ad aprile.

Con uno Zapata in più nel motore però l'Atalanta fa ancora più paura, Gasperini ha plasmato una formazione diversa da quelle del passato, ora la difesa è ermetica, ed è la migliore della Serie A, mentre lo spettacolo è passato in secondo piano, lasciando la scena alla ricerca del risultato. Il tecnico però ha già detto che non deve essere questo un punto di arrivo, ma solo un momento di transizione del nuovo ciclo, l'Atalanta deve tornare a fare risultati vincendo e segnando, è questa l'idea, da sempre, del mister di Grugliasco.

Koopmeiners e Demiral non preoccupano

I nerazzurri possono poi tirare un sospiro di sollievo per Koopmeiners e Demiral, giovani pilastri della nuova Dea. L'olandese è uscito in barella da una delle due sfide di Nations League con la sua Nazionale, ma non è stato nulla di grave e domenica sarà regolarmente al suo posto. Il difensore anche si è fermato con la formazione del proprio Paese, ma sarà in campo domenica.

Restano invece ai box Musso che rischia anche di perdere il Mondiale dopo la rottura dello zigomo con la Roma, e Djimsiti che potrebbe averne per un altro mese. Da valutare le condizioni di Scalvini che si è infortunato con l'Under 21 e aspetta gli esami clinici per capire quanto dovrà restare fermo.