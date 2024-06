Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Il recupero Atalanta e Fiorentina si gioca domenica 2 giugno alle 18 a campionato già ampiamente finito. Se proprio si vuole trovare una motivazione è il possibile sorpasso della Dea alla Juventus per il terzo posto, una nuova coccarda per la formazione bergamasca già caricata dalle tante feste per la vittoria in Europa League e per la qualicazione alla prossima Champions League. L'epilogo della stagione invece è stato negativo per la Fiorentina che al Gewiss Stadium arriva dopo la bruciante sconfitta nella finale di Conference League.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gasperini

Gasperini cambia qualcosa rispetto al recente passato, in difesa torna Toloi, in mediana De Roon è sempre fuori per infortunio, al posto al fianco di Ederson ci sarà spazio per Pasalic. Cambi anche in attacco con Touré centravanti al posto di Scamacca con alle spalle Koopmeiners e Lookman

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Italiano

Ultimo ballo per Italiano che lascerà la panchina della Fiorentina dopo questa gara, probabile che venga dato spazio a chi ha giocato meno come il giovane Comuzzo al centro della difesa, Lopez a centrocampo, in attacco si rivede Castrovilli

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Touré. All. Gasperini

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; López; Duncan; Ikoné, Beltrán, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

Atalanta-Fiorentina, in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina di domenica alle 18 sarà trasmessa solamente da DAZN a su Sky al canale 214.