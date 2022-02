Atalanta, Boga e Zappacosta note positive di un’altra giornata storta

Fuori dalla Coppa Italia e infuriata, con l’arbitro soprattutto. L’Atalanta perde in casa 3-2 contro la Fiorentina in un match dalle mille emozioni deciso da Milenkovic al 93’. La Dea se la prende con il direttore di gara, reo di alcuni errori gravi tra cui proprio quello nell’episodio decisivo del match, lo fa con le parole della dirigenza e non quelle di Gasperini che si chiude in silenzio stampa.

Un’altra giornata storta, non la prima di questa settimana iniziata con il ko, ancora tra le polemiche, con il Cagliari e che si concluderà con il big match con in palio una fetta di quarto posto con la Juventus. L’Atalanta ci arriva con meno certezze rispetto all’andata quando Zapata sbancò lo Stadium, ma i bergamaschi sanno come rialzarsi dalle difficoltà e qualche buona notizia è arrivata anche da questa serata.

Zappacosta e Boga i migliori in Atalanta-Fiorentina

La prima è Davide Zappacosta, laterale mancino tra i più sottovalutati d'Italia che quando è nelle giuste condizioni fisiche ara la fascia come pochi. Lo fa con quantità e tanta qualità, come dimostra il gol di oggi, una vera e propria perla. E’lui il dopo Gosens e se è questo Gasperini ha un rimpazzo assolutamente all’altezza. La speranza dell’Atalanta, e forse anche di Mancini, è che gli infortuni lo lascino in pace e possa, da qui a fine stagione, trovare la giusta continuità.

Gasperini oggi ha poi affrontato la prima delle tante gare senza Zapata, non ha rischiato Muriel, che sarà titolare contro la Juventus, e ha schierato da prima punta Boga. L’inizio non è stato dei migliori, poi il francese si è acceso, ha trovato il gol ed ha mostrato alcune di quelle qualità per cui l’Atalanta lo ha fortemente voluto. Deve essere un valore aggiunto e l’inizio è incoraggiante, chissà che non possa essere titolare anche nel big match di domenica quando l’Atalanta dovrà ritrovare se stessa per provare a battere la Juventus.