Atalanta, contro l'Empoli un cambio per reparto

Domenica alle 12,30 si gioca Empoli-Atalanta e la Dea potrebbe cambiare pelle, più per una questione di infortuni e squalifiche che per scelta di Gasperini. Il tecnico infatti dovrà rinunciare a De Roon, infortunato, e a Muriel squalificato. Insieme a centrocampo e attacco potrebbe cambiare qualcosa anche in difesa.

Atalanta, la formazione anti Empoli

Nella retroguardia a tre di Gasperini infatti potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Djimsiti che ha smaltito l'infortunio delle scorse settimane ed è tornato a completa disposizione. Contro la Lazio ha fatto quarantacinque minuti, i secondi, di rodaggio ed è pronto per rientrare tra i titolari al fianco di Okoli e Demiral.

Complicata invece la sostituzione di De Roon unico mediano di rottura di ruolo ed esperienza nella rosa dell'Atalanta. Due sono le opzioni per cercare di non sentire la mancanza di uno dei cardini della formazione di Bergamo. La prima è Scalvini che in quel ruolo ha fatto molto bene quando è stato impegnato, la seconda è Pasalic ma con lui e Koopmeiners dall'inizio potrebbe essereci poco filtro davanti alla difesa.

Infine in attacco c'è la squalifica di Muriel, espulso con la Lazio, ed è probabile che possa tornare dal primo minuto Zapata, anche lui rientrato domenica scorsa nella prima sconfitta stagionale della Dea. Il colombiano si è ripreso dall'infortunio muscolare e sembra essere in vantaggio sul giovane Hojlund per fare coppia con Lookman. Per il resto l'undici sembra fatto con Ederson alle spalle delle punte, oppure Pasalic se non dovesse essere impiegato a centrocampo, Soppy e Hateboer sugli esterni e Sportiello in porta, Musso infatti non è ancora pronto.