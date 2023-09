Atalanta, verso la Fiorentina: Gasperini schiera l'artiglieria pesante

Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare con due big match, Juve-Lazio e il derby di Milano sabato, e la domenica con l'interessante partita tra Atalanta e Fiorentina che hanno una gran voglia di inserirsi ai piani altissimi della classifica. La Dea dopo una partenza altalenante vuole confermare i progressi visti con il Monza, la viola deve invece dimenticare il pesante ko di San Siro con l'Inter.

La formazione dell'Atalanta contro la Fiorentina

Gasperini si presenta al match con l'infermeria finalmente svuotata, all'appello mancano solo i lungodegenti Tourè e Hateboer, rientrano a pieno regime Toloi e Palomino, che però dovrebbero partire dalla panchina. Le due settimana di pausa avranno fatto bene anche a Scamacca che dopo i due gol in condizioni fisiche precarie con il Monza, ha avuto il tempo per tirarsi a lucido in vista dei tanti prossimi impegni dell'Atalanta.

Sará lui il terminale offensivo di una squadra che al Franchi alle sue spalle schiererà il ritrovato De Ketelaere, in poche settimane alla Dea ha già fatto vedere più quanto visto nel Milan l'anno scorso, e Koopmeiners, vera e propria stella della squadra protetta durante l'estate da tantissimi assalti.

Per il resto confermato l'undici che ha battuto il Monza con Ruggeri a sinistra, favorito su Bakker, e Kolasinc al fianco di Djimsiti e Scalvini davanti a Musso, ormai titolare a discapito di Carnesecchi, per ora é questa la scelta di Gasperini che da giovedì prossimo potrà dare spazio al giovane azzurrino in Europa League.