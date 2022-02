Atalanta, verso la Juventus: Gasperini ha ancora tre dubbi di formazione

Rialzarsi e rispondere alle critiche nella serata più importante dell’anno. L’Atalanta, reduce da due sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia con Cagliari e Fiorentina, e a secco di vittorie da tre turni in Serie A, ruolino di marcia in cui pesano e tanto le assenze tra infortuni e Covid, affronta i bianconeri per provare il controsorpasso al quarto posto. Domenica alle 20,45 Gasperini deve ritrovare la vera Dea, la stessa per intenderci che ha sbancato lo Stadium all’andata, per restare agganciato al treno Champions League.

I dubbi di formazione dell’Atalanta contro la Juventus

L’Atalanta arriva al match con due pesanti assenze: fuori Musso per squalifica e Zapata per l’infortunio che lo terra fuori fino a maggio. L’estremo difensore che avrà il compito di fermare Vlahovic e compagni dovrebbe esssere Rossi, in vantaggio su Sportiello al momento. Uno dei dubbi della vigilia è chi coprirà la fascia destra del centrocampo nerazzurro, Hateboer sembra davanti nella corsa ma attenzione a Maehle che sta scalando posizioni e alla fine potrebbe spuntarla.

Tutto da decifrare l’attacco, da capire se Gasperini punterà dal primo minuto su Boga, apparso già in buone condizioni con la Fiorentina. Il francese potrebbe giocare dietro al centravanti oppure essere lui stesso il riferimento offensivo. La seconda soluzione appare meno probabile, Muriel è il sostituto naturale di Zapata e quindi dovrebbe giocare lui dall’inizio.

Alle sue spalle, come al solito Malinovskyi è l’unico sicuro del posto. La seconda maglia se la giocheranno Pessina, Pasalic e proprio Boga. Difficile al momento sapere chi sceglierà Gasperini: l’italiano è l’equilibratore della squadra, il croato è quello che ha più capacita di inserimento (8 i gol in campionato), il francese è il più offensivo della compagnia. A seconda della scelta si capirà qualcosa in più del modo in cui la Dea sfiderà la Juventus.