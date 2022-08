Atalanta, buone notizie in vista del Milan

L'emergenza non è finita, ma l'Atalanta contro il Milan potrebbe ritrovare un paio di pedine molto importanti. Gasperini a Zingonia fa la conta degli assenti che per sua fortuna questa volta, al contrario di quanto successo con la Sampdoria, sono solo due. Il primo è Palomino, fermato dopo un controllo antidoping positivo, il secondo è Ederson, nuovo acquisto che ancora non ha potuto esordire in gare ufficiali per un problema fisico. Il brasiliano continua a lavorare a parte e domenica con ogni probabilità non ci sarà.

Atalanta, verso il Milan con Demiral e Zappacosta

Come detto però ci sono anche buone notizie che riguardano due pilastri dell'undici della Dea. Demiral e Zappacosta sono di nuovo a disposizione, entrambi dovrebbero partire dalla panchina ma se ci sarà bisogno potranno dare il loro contributo a gara in corso. Insieme a loro al fianco di Gasperini ci sarà anche il neoacquisto Soppy oltre a Malinovskyi che viaggia verso la cessione anche se per ora non ci sono ancora trattative concluse.

Così l'undici di partenza non è ancora deciso, ma ci sono alcune certezze. In attacco per esempio sicuri del posto sia Zapata che Pasalic mentre Muriel è in ballottaggo con Lookman apparso già in buona forma a Marassi. In mediana confermati De Roon e Koopmeiners insieme agli esterni Hateboer e Maehle. Dubbio in difesa con Okoli e Toloi quasi certi di una maglia e Scalvini a insidiare Djimsiti.