Atalanta-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

L'Atalanta scende in campo lunedì sera al Gewiss Stadium per sfidare il Frosinone continuare la rincorsa al quarto posto distante oggi quattro punti. Gasperini vola sulle ali dell'entusiasmo grazie alla vittoria di San Siro che gli è valsa la semifinale di Coppa Italia e un ottimo periodo in campionato. Il Frosinone invece dopo l'ottimo avvio si sta complicando la strada come dimostrano le ultime quattro sconfitte consecutive.

Atalanta-Frosinone, le scelte di Gasperini

Gasperini perde Hateboer e non ha ancora a disposizione Tourè, confermato il 3-4-1-2 con Koopmeiners, grande protagonista a San Siro alle spalle di De Ketelaere e Scamacca, scelte obbligate visto che Lookman è in Coppa d'Africa. Per il resto dentro i titolarissimi con Djimsiti ancora una volta preferito al nuovo acquisto Hien in difesa, sugli esterni tocca a Zappacosta e Ruggeri.

Atalanta-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Di Francesco si affida alla verve di Soulé per provare il colpo grosso, in attacco giocherà anche Reiner con Kajo Jorge in vantaggio su Cheddira per la maglia da centravanti. Continua l'emergenza difesa con Bonifazi appena arrivato nel cuore della retroguardia e Monterisi spostato a destra. In mediana Mazzitelli e Harroui saranno le spalle di Barrenechea.

Atalanta-Frosinone, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Frosinone (4-3-3) Turati, Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kajo Jorge, Reinier

Atalanta-Frosinone, diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Frosinone sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale 252, tante le alternative per lo streaming con Now TV, Sky Go e DAZN. La telecronaca su DAZN sarà di Edoardo Testoni e Dario Marcolin, su Sky di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi