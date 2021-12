Atalanta-Gasperini: 2000 giorni insieme, e la storia continua

14 giugno 2016, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore dell’Atalanta. A Bergamo accolgono un allenatore che ha fatto grandi cose con il Genoa, ha fallito il salto in una grande come l’Inter e poi ha guidato il Palermo e di nuovi i rossoblu. Arriva a Zingonia con il suo gioco spettacolare e quella personalità con cui non puoi essere simpatico a tutti, ma da queste parti non importa a molti.

I 2000 giorni di Gasperini all’Atalanta

L’inizio della nuova avventura non è dei migliori, la Dea non ingrana e dopo lo 0-1 con il Palermo iniziano a circolare le voci dell’esonero. L’Atalanta però è sicura di aver trovato la persona giusta per iniziare un ciclo vincente, e i dirigenti hanno ragione. Proprio dopo quella sconfitta arriva la svolta, la squadra inizia a volare e da lì in poi è un crescendo.

Gasperini costruisce insieme alla dirigenza una formazione che gioca un calcio spumeggiante e ottiene risultati da favola fino ad arrivare al sogno Champions League. Proprio a grazie a questo traguardo il progetto prende ancora più il volo, l’Atalanta gioca alla pari con le migliori squadre del Vecchio Continente e centra due volte su due il passaggio dei gironi.

Gasperini rinnova, la storia con l’Atalanta continua

Oggi è un giorno speciale per Gasperini e l’Atalanta tutta, i 2000 giorni insieme sono quasi un record in Italia da quando ci sono i tre punti. Solo un altro tecnico ha raggiunto questa vetta: Carlo Ancelotti con il Milan che arrivò fino a 2765. Un traguardo lontano che però non è irraggiungibile per il Gasp visto il fresco rinnovo di contratto firmato con la Dea.

Ancora insieme e per tanto tempo, con la prossima gara che sarà già fondamentale. L’8 dicembre contro il Villareal l’Atalanta deve vincere per volare agli ottavi di Champions League per la terza volta di fila, 2000 giorni fa, anche sognarlo sarebbe stato difficile.