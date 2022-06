Atalanta, niente ribaltoni: Gasperini verso la permanenza

Gian Piero Gasperini resterà il tecnico dell'Atalanta a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto, al momento molto difficili. Nel pomeriggio si è sparsa la voce di una conferenza stampa, convocata per domani, che invece non ci sarà. Il tecnico riceverà un premio al Tennis Vip, una presenza comunicata alla società da tempo e che quindi non è per niente improvvista. L'allenatore sarà a disposizione dei media e anche questa non sarebbe una novità dell'ultima ora.

Atalanta, Gasperini resta

Parlerà Gasperini quindi, ma non ci sono in vista ribaltoni. Sarà ancora lui il tecnico della Dea come confermato ormai un mese fa da Percassi, mentre con la nuova proprietà americana il mister si era già incontrato subito dopo la chiusura dell'accordo per l'acquisizione dell'Atalanta. Il tecnico resta al centro del progetto e proprio di progetto sta parlando e parlerà ancora con tutte le anime della società, compreso probabilmente il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico che ufficialmente inizierà la sua nuova avventura il primo luglio, ma che sarebbe già al lavoro sul mercato.

Le trattative saranno un tema di discussione perché Gasperini vuole riportare la Dea in Europa dopo l'ultima annata sfortunata. Per farlo ha bisogno di rinforzi, uno per reparto almeno anche per coprire la probabile partenza di Demiral e quella, ancora non decisa, di Muriel. Non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando anche un paio di esterni di centrocampo visto che Pezzella e Hateboer sembrano avere le valigie in mano,

Da capire anche cosa succederà alla batterria di trequartisti, Pessina è il sogno del Monza e Miranchuk partirà. Si è parlato di El Sharaawy nelle ultime ore, ma in questo caso l'Atalanta non sarebbe sola nella corsa. Insomma tutto è in divenire, tutto tranne l'allenatore, perché Gasperini continuerà il suo percorso a Bergamo e vuole farlo per tornare ad essere protagonista insieme alla squadra che per anni ha incantato in Italia e in Europa.