Atalanta - Genoa 0-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Settimo pareggio consecutivo per mister 'ics' Blessin. Un Genoa come sempre coriaceo e ben messo in campo tiene testa all'Atalanta, concede poco e porta a casa un punto di prestigio, ma forse inutile ai fini di una classifica che rimane dranmatica. Nel primo tempo l'occasione più grossa capita a Muriel che al 37' colpisce il palo esterno, nella ripresa Pasalic al 63' si divora il gol del vantaggio, poi anche il Genoa ci prova e tra 75' e 77' ha due grosse occasioni, la prima con Destro e la seconda, enorme, con Frendrup che, a tu per tu, calcia addosso a Sportiello. Nel finale prova ad accendersi Muriel, ma Ostigard salva.

Il tabellino





ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini (dal 33’ s.t. Demiral), Palomino, Djimsiti; Zappacosta (dal 12’ s.t. Hateboer), Pessina, Koopmeiners, Maehle (dal 1’ s.t. Boga), Pasalic (dal 46’ s.t. Mihaila); Malinovskyi (dal 12’ s.t. Toloi), Muriel. All.: Gasperini.



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Frendrup; Galdames (dal 43’ s.t. Kallon), Badelj; Melegoni, Portanova, Amiri (dal 28’ s.t. Hernani); Yeboah (dal 25’ s.t. Destro). All.: Blessin.



Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: Zappacosta, Toloi.



