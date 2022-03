Atalanta-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dea per tornare a contatto con il quarto posto, il Grifone per cercare una salvezza che ad oggi sembra missione quasi impossibile. Gasperini dopo l’ottima prova e la vittoria con il Bayer Leverkusen chiede ai suoi l’accelerata in campionato visto che la sconfitta con la Roma ha allontanato il quarto posto. Il Genoa invece è penultimo, ha vinto una sola gara in campionato e ne ha pareggiate ben 15, di cui le ultime cinque di fila. La cura Blessin funziona solo a metà e il Cagliari è distante sette lunghezze, forse troppo lontano per pensare ad alla rimonta.

Atalanta-Genoa: le scelte di Gasperini

La sfida con il Grifone arriva per la Dea proprio in mezzo al doppio confronto europeo e così è possibile che Gasperini ricorra ad un po’ di turnover. Pronte a cambiare per esempio le fasce con Maehle e Pezzella pronti a prendere il posto di Hateboer e Zappacosta. In mezzo mancherà De Roon squalificato e così toccherà a Freuler e Koopmeiners, con l’olandese che torna a fare il centrocampista centrale. Tutto da decifrare l’attacco, Muriel è tornato ad alti livelli ma è reduce dall’infortunio e quindi va gestito, Zapata lavora per rientrare ma i tempi non sono ancora maturi. Così è possibile che si ricorra a MIranchuk centravanti con Boga e Malinovskyi alle sue spalle, attenzione però a Pessina che non è ancora tagliato fuori dalla corsa. Possibile in difesa un turno di riposo per Demiral con Palomino pronto a prenderne il posto.

Atalanta-Genoa: le scelte di Blessin

Blessin è pronto a confermare il 4-2-3-1 con Destro riferimento centrale e alle sue spalle il terzetto formato da Yeboah, Melegoni e Gudmunsson, Amiri non è ancora in perfette condizioni e partirà dalla panchina. Problemi in mediana dove mancheranno gli squalificati Rovella e Sturaro, così Badelj sarà il regista e Portanova il suo scudiero. In difesa continua l’emergenza con il reparto che dovrà fare a meno di Cambiaso, Criscito e Vanheusden. Davanti a Sirigu quindi spazio a Maksimovic e Ostigard come coppia centrale mentre a proteggere gli esterni saranno Hefti e Vasquez.

Atalanta-Genoa: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Boga, Malinovskyi; Miranchuk

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Portanova; Yeboah, Melegoni, Gudmunsson; Destro

Atalanta-Genoa: la diretta tv e streaming

L’unico modo per vedere la partita in diretta tv e streaming sarà quello di collegarsi a DAZN attraverso il sito ufficiale oppure alla App, in entrambi i casi bisognerà essere abbonati alla piattaforma per poter vedere le immagini su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani con Alessandro Budel al commento tecnico.