Atalanta, l’attacco è atomico: nessuno ha fatto meglio in Italia

L’Atalanta è tornata bella e spettacolare, il 4-0 al Venezia è stata un’altra dimostrazione di forza che ha permesso alla Dea di volare al terzo posto in Serie A in attesa di capire cosa farà l’Inter oggi. Gasperini, che ha appena rinnovato il contratto fino al 2024, ha creato per l’ennesima volta una squadra capce di spazzare via gli avversari.

Atalanta, l’attacco è da record

Con le quattro reti rifilate al Venezia, la Dea è salita a quota 94 gol nell’anno solare, un dato che la avvicina ancora una volta a quota 100. Nessuno in Italia in questi undici mesi ha fatto meglio dei bergamaschi.

La super Inter di Conte, vincitrice dello Scudetto e diventata ancora più spettacolare con Inzaghi si è fermata a quota 89, così come il Napoli straordinario con Spalletti in questa stagione in cui comanda la classifica di Serie A. Molto più indietro il Milan che si ritrova giù dal podio con 72 centri tra questa e la scorsa stagione.

In Europa solo il Bayern meglio dell’Atalanta

Le statistiche dell’attacco dell’Atalanta non sono da record solo in Italia. Spulciando i numeri del 2021 si scopre che solo il Bayern Monaco nei cinque migliori campionati del Vecchio Continente ha segnato più della Dea con i suoi 102 gol, di cui quasi la metà messi a segno da Lewandowski. I bavaresi sono praticamente irraggiungibile, ma va detto che i motivi per sorridere ci sono anche in campo europeo.

I nerazzurri infatti si sono messi alle spalle squadre decisamente più ricche come il Manchester City di Guardiola, terzo insieme a Inter e Napoli con 89 centri. Dodici sono invece i gol in meno del Borussia Dortmund che nonostante la presenza del fenomeno Haaland, si è fermato a 82. Nemmeno il PSG delle stelle è riuscito a dare spettacolo quanto l’Atalanta, Neymar e compagni sono a parimerito con il Borussia in questa speciale classifica.