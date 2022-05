Atalanta cooperativa del gol: solo il Barcellona ha fatto meglio in Europa

La Dea è viva e continua a lottare per l’Europa. Il 3-1 di oggi in casa dello Spezia alimenta le speranze di centrare la qualificazione alle competizioni internazionali scavalcando la Fiorentina e agguantando la Roma, ora aspetta il risultato della sfida tra giallorossi e viola di domani per capire cosa dovrà fare nelle ultime due partite di campionato, anche se di calcoli non se ne possono certo fare molti, solo con due vittorie si potrà sperare di centrare l'obiettivo.

Atalanta, Djimsiti è il ventesimo marcatore

C’è una rete delle tre messe a segno oggi che è particolarmente importante per i bergamaschi. E’quella di Djimsiti, difensore centrale che aveva già segnato in Europa League ma mai in campionato. L’albanese è il ventesimo marcatore della Dea in Serie A, nessuno ha fatto meglio in Italia. Non sarà stata la versione più spumeggiante dell’Atalanta negli ultimi anni, ma guardando le statistiche si scopre che sono andati in rete Demiral, Palomino, Maehle, Hateboer, Pezzella, Scalvini, Toloi e Zappacosta tra i difensori, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Ilicic, Miranchuk, Pessina e De Roon, insieme a Pasalic salito a quota 13, tra i centrocampisti e ovviamente gli attaccanti Cissè, Zapata e Muriel, Venti in tutto con la speranza che nelle ultime due gare si sblocchi anche Boga.

Nei migliori cinque campionati del Vecchio Continente solo il Barcellona ha fatto meglio della Dea mandando in rete nella Liga spagnola 22 giocatori. Un’altra bella soddisfazione in una stagione che non ha portato in dote le meraviglie degli ultimi ma che se dovesse finire con un’altra qualificazione alle competizioni europee sarebbe comunque un successo.