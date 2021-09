Atalanta, Gosens preoccupa: Gasperini in emergenza per il Milan

L’infortunio di Gosens preoccupa l’Atalanta in vista del Milan e non solo, la Dea si consola con l’importante vittoria in Champions League.

La serata del ritorno del calcio europeo al Gewiss Stadium è un successo per l’Atalanta che batte lo Young Boys nel girone di Champions League 1-0 e mette un primo importante mattone sulla possibile qualificazione agli ottavi, sarebbe la terza di fila per i ragazzi di Gasperini.

Con gli elvetici i nerazzurri dominano in lungo e in largo e trovano solo una volta il gol un po’ per l’atteggiamento difensivo degli avversari e un po’ per qualche errore di troppo sottoporta. Poco importa, serviva vincere e l’Atalanta l’ha fatto con pieno merito.

Infortunio Gosens: i tempi di recupero del giocatore dell’Atalanta

Nella bella serata di Champions c’è però un neo. Al 18’ del primo tempo Robin Gosens, esterno mancino e vera e proprio arma in più di Gasperini, esce per infortunio. Le lacrime rigano per un atttimo il suo viso, segnale evidente che serve il cambio, entra Maehle, e che non si tratta di nulla di buono.

Domani il tedesco effettuerà gli esami del caso, ma il sospetto è che possa essere uno stiramento al flessore. Se la diagnosi dovesse essere confermata i tempi di recupero potrebbero essere almeno di un mese. Questo singnifica niente Milan in campionato, ma soprattutto niente prima sfida con il Mancheste United in Europa.

Emergenza in vista di Atalanta-Milan

Gasperini dovrà fa fronte all’ermegenza in vista della partita contro i rossoneri del prossimo fine settimana. Oltre a Gosens mancherà anche Hateboer e così sugli esterni, spesso decisivi nello scacchiere della Dea, restano solo Maehle e Zappacosta, due ottimi giocatori, con Pezzella come alternativa. Poco, soprattutto se dovesse essere confermato il lungo stop di Gosens, per Hateboer invece i tempi sono già stabiliti, prima della fine dell’anno difficilmente sarà in campo.

L’Atalanta contro il Milan dovrà fare a meno anche di Palomino, anche lui fuori per un infortunio muscolare. Insomma la vittoria con lo Young Boys porta un misto di felicità ad apprensione dalle parti di Bergamo.