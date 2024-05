Quanto ha guadagnato l'Atalanta con la vittoria dell'Europa League

La festa dell'Atalanta continua e non finirà presto, i tifosi impazziti di gioia per la vittoria dell'Europa League aspettano il ritorno della squadra da Dublino per l'abbraccio con gli eroi di ieri sera. Poi si continuerà per le strade di una città che passo dopo passo ha imparato a sognare insieme alla sua Dea. Il netto successo sul Bayer Leverkusen non porta in dote solo la gloria alla formazione lombarda che grazie alla prima storica vittoria in Europa si porta a casa anche un bel tesoretto che sicuramente saprà come far fruttare.

Atalanta, 30 milioni dall'Europa League

Senza inserire i dati sui biglietti venduti per le partite interne di tutte le gare giocate al Gewiss Stadium durante la campagna continentale, l'Atalanta con i soli premi sportivi della competizione si è portata a casa oltre 30 milioni di euro. I primi soldi (3,63 milioni) sono arrivati con la sola partecipazione a cui vanno aggiunti quelli dei due market pool che valgono in tutto oltre 5 milioni di euro. Poi la competizione è entrata nel vivo e la Dea si è portata a casa 3 milioni di bonus risultati e 1,1 per il passaggio del girone da prima in classifica.

Da quel momento si è iniziato a fare sul serio e la squadra di Gasperini ha battuto tutti i suoi avversari, prima lo Sporting Lisbona, con 1,2 milioni in cassa, poi il Liverpool (1,8 milioni) e il Marsiglia (2,8) e infine il Bayer Leverkusen con doppio premio da ritirare i 4,6 milioni per il raggiungimento della finale e i 4 per aver vinto il torneo.