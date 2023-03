Atalanta, Hojlund superstar e il prezzo lievita

L'ultimo gioiello di casa Atalanta si chiama Rasmus Hojlund, la Dea lo ha pescato l'estate scorsa spendendo ben 17 milioni, un'operazione importante per il club di Percassi che ha dato quasi subito i suoi frutti. Il danese è stato qualche mese ad imparare, poi, complici gli infortuni di Zapata, ha avuto le sue occasioni e le ha sfruttate alla perfezione. Nel solo 2023 ha messo a segno 7 gol compreso quello dell'ultima giornata con l'Empoli che è valso il 2-1 finale e soprattutto ha alimentato le speranze Champions dei bergamaschi.

Atalanta, il prezzo di Hojlund

A soli 20 anni non è facile trovare un ragazzo così pronto fisicamente e tecnicamente, per questo Gasperini se lo gode e lo schiera ormai sempre più spesso da titolare, nonostante Zapata stia tornando in forma dopo i problemi fisici. L'ariete danese è stato pagato molto di più di altri gioielli del presente e del passato atalantino, ma le sue prestazioni hanno già compensato l'investimento e la Dea sa che lo rivenderà ad una cifra molto più alta. Al momento il valore del calciatore si assesta tra i 40 e i 45 milioni e ci sono alcune squadre interessate.

Hojlund in Italia fa gola al Napoli che in caso di addio di Osimhen potrebbe buttarsi su di lui per ridare a Spalletti un centravanti in grado di finalizzare il gioco azzurro. Attenzione poi alla Premier League con Arsenal e Newcastle, squadre ai vertici del campionato inglese, che sono a caccia di un attaccante con le sue caratteristiche da circa un anno e avrebbero anche la disponibilità economica peer scatenare un'asta. E l'Atalanta? Per ora aspetta, ha un bilancio in ordine e nessuna necessità di vendere, in più solitamente a Bergamo è difficile che lascino partire un giocatore dopo una sola stagione, consapevoli del fatto che questo ragazzo di soli 20 anni è solo all'inizio di una carriera che sembra poter essere sfavillante.