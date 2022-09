Atalanta, ci risiamo: Zapata e Muriel infortunati insieme

A Zingonia l'infermeria torna a riempirsi esattamente come l'anno scorso. Gasperini affronta ancora l'emergenza e se la buona notizia è il ritorno di Zappacosta, le cattive sono tante e rigurdano due settori. Il primo è la difesa che ha perso Djimsiti per oltre un mese e che non ha ancora a disposizione Palomino fermato dopo un controllo antidoping. Stasera contro il Monza, nel match che può far volare la Dea da sola in testa alla Serie A, giocheranno i baby Okoli e Scalvini.

Infortuni Muriel e Zapata: l'Atalanta trema

A preoccupare è forse più l'attacco che deve rinunciare ancora una volta sia a Zapata che a Muriel. Il primo si è fermato con il Torino per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori fino alla sosta per le Nazionali. Niente Monza, niente Cremonese e probabilmente niente big match con la Roma per il colombiano che continua a lottare contro quei muscoli di cristallo che lo hanno spesso limitato.

Ieri si è fermato anche Muriel per un problema al ginocchio. Niente di grave filtra da Zingonia ma non è stato nemmeno convocato per oggi e così Gasperini è di nuovo senza i suoi attaccanti titolari.

Atalanta, tutto nelle mani di Hojlund

Rispetto alla scorsa stagione però il tecnico non deve fare i salti mortali. In passato quando sono mancati insieme i due centravanti è toccato a Ilicic o Miranchuk, persino a Pasalic, giocare da centravanti. Questa volta la società ha voluto evitare problemi e ha chiuso il colpo Hojlund, gigante di 19 anni alto un metro novantuno, che fin da stasera dovrà dimostrare di essere pronto per il grande calcio.

La Dea lo getterà nella mischia per mancanza di alternativa e a lui chiede i gol per il sorpasso in testa. L'attaccante ha un gran feeling con le reti avversarie basti pensare che prima di trasferirisi a Bergamo in questa stagione ha segnato sei gol in otto gare con lo Sturm Graz tra campionato, Coppa nazionale e preliminari di Champions League. Chissà che non possa essere lui l'eroe di una serata che potrebbe portare l'Atalanta ad essere la nuova capolista in solitaria della Serie A.