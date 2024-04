Atalanta, infortunio Scalvini: i tempi di recupero

L'Atalanta darà l'assalto alla Champions League senza Giorgio Scalvini, almeno per il prossimo mese. Dopo l'infortuno il difensore centrale si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Un brutta tegola per Gasperini che lo perderà per tutto il prossimo mese, per fortuna del tecnico oltre all'ottimo Kolasinac, anche Hien ha dimostrato di essere in ottima forma a Napoli, senza contare che tra i titolari può rientrare il sempre affidabile Djimsiti oltre a Toloi.

Infortunio Scalvini, quante partite salta con l'Atalanta

Il problema per l'Atalanta è che Scalvini si ferma non solo nel periodo più importante della stagione ma anche in quello più congestionato a livello di calendario. In tutto il calciatore salterà infatti ben otto partite, la prima già domani con la Fiorentina nella prima semifinale di Coppa Italia, il giovane giocatore non ci sarà nemmeno nel doppio confronto con il Liverpool in Europa League, oltre che nel ritorno con i viola. In campionato, dove la Dea è sesta al momento ma deve ancora recuperare un match, Scalvini non potrà scendere in campo almeno nelle partite con Cagliari, Verona, Monza ed Empoli, possibile invece un ritorno in campo contro la Salernitana il 5 maggio.

La buona notizia per Scalvini è che non sembra essere a rischio l'Europeo, la rassegna inizierà il 14 giugno e se davvero dovesse essere confermato un unico mese di stop, l'azzurro sarà a disposizione di Spalletti.