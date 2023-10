Atalanta, buone notizie dall'infermeria verso il Genoa

L'Atalanta potrebbe recuperare Toloi per la gara contro il Genoa. Il difensore centrale di Gasperini oggi ha lavorato in gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo aveva colpito nella ripresa della gara contro lo Sporting Lisbona. Il giocatore è rimasto fermo ai box per la trasferta conto la Lazio, con sconfitta rocambolesca 3-2 per la Dea, ma potrebbe essere l'unica gara da indisponibile per lui. Contro il Genoa domenica alle 18 dovrebbe infatti esserci, almeno nella lista dei convocati, e andare forse inizialmente in panchina visto che iniziano settimane caldissime con doppio impegno costante tra campionato e Europa League.

Atalanta, Toloi recupera per il Genoa

Il difensore è uno dei pilastri della squadra di Gasperini, con i suoi 33 anni è uno degli uomini di maggiore esperienza e che meglio sa interpreta il ruolo di centrale a destra della difesa a tre dell'Atalanta. Se non dovesse far parte della squadra titolare di domenica potrebbe giocare Djimsiti al suo posto insieme a Scalvini e Kolasinac. Quasi sicura la disponibilità di Toloi il giovedì successivo contro lo Sturm Graz in una partita che potrebbe regalare ai nerazzurri un buona parte di pass alla seconda fase di Europa League.

Tornando alla sfida al Genoa non ci saranno Koopmeiners e Youré, in attacco spazio quindi a Scamacca con almeno uno tra De Ketelaere e Lookman, se Gasperini deciderà di optare per uno solo dei due ci sarà spazio alle spalle delle punte per Pasalic.