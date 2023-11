Atalanta, quando rientra El Bilal Touré

L'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta per ora non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. L'attaccante El Bilal Touré, 22 anni, è arrivato a Bergamo come sostituto di Zapata ed è stato pagato ben 28 milioni di euro all'Almeria. Mai la Dea aveva speso così tanto per un calciatore, e questo è già un segnale di quanto la società creda in questo ragazzo maliano che in carriera ha già girato tre Paesi europei avendo vestito le casacche di Stade Reims, in Francia, e Almeria, in Spagna.

Atalanta, infortunio El Bilal Touré: quando rientra

La curiosità era tanta fin dai primi allenamenti, poi però la sfortuna si abbattuta sulla punta di Gasperini, a luglio l'infortunio con esito degli esami impietoso: rottura dell'inserzione del retto femorale destro, tradotto in tempi di recupero quattro mesi almeno di stop. Il ragazzo si è subito messo al lavoro per cercare di recuperare e per ora la tabella sembra essere rispettata.

Gasperini lo potrebbe già avere a disposizione per Bologna-Atalanta del 23 dicembre oppure per Atalanta-Lecce del 30 dicembre. Di certo El Bilal Touré non potrà giocare dall'inizio ma già un piccolo spezzone di gara gli potrebbe servire per riassaporare il profumo del campo. La speranza di tutti è che l'attaccante possa essere in buone condizioni contro la Roma il 7 gennaio, poi ci sarà da sciogliere l'incognita Coppa d'Africa. El Bilal Touré è un pilastro del Mali che è qualificato e giocherà almeno il girone che durerà fino al 24 gennaio. Sarebbe circa un altro mese almeno senza di lui per l'Atalanta, che però ne ha bisogno di lui per poter restare agganciata al treno Champions League e magari aumentare i giri grazie al suo acquisto più costoso di sempre.