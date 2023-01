Atalanta, Zapata di nuovo infortunato: rischia di saltare due gare

Non arrivano buone notizie per l'Atalanta che perde ancora una volta Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ieri è partito titolare nella gara con lo Spezia, finita 2-2, ma è stato sostituito già nel primo tempo dopo un problema al ginocchio. Oggi il giocatore si è sottoposto agli esami del caso e gli è stata diagnostica una forte contusione, nulla di molto grave, ma al momento la sua presenza è a rischio per il match di lunedì prossimo con il Bologna e anche per la giornata successiva in cui la Dea sfiderà la Salernitana al Gewiss Stadium.

Zapata, altro infortunio

I problemi fisici di Zapata, non una novità durante tutta la carriera, stanno diventando un problema in questa stagione per l'Atalanta che già aveva perso il suo bomber per sei giornate tra settembre e ottobre. Il periodo è stato comunque felice perché nonostante la pesante assenza i bergamaschi non avevano mai perso vincendo quattro gare.

Il nuovo stop potrebbe essere un trampolino di lancio per Hojlund visto che anche Muriel non è in un grande periodo. Il giovane centravanti ieri è stato chiamato in causa proprio per sostituire Zapata e lo ha fatto nel migliore dei modi segnando la rete che ha accorciato le distanze e ha riacceso le speranza dei nerazzurri al Picco. Chissà che da un problema non possa nascere una grande opportunità per lanciare l'ennesimo talento, una specialità a Bergamo.