Atalanta, buone notizie da Zappacosta

L'Atalanta di Gasperini prepara il big match di domenica alle 18 all'Olimpico contro la Roma. La Dea è prima in classifica, ha sprecato l'occasione di essere da sola in testa nalla sfida casalinga con la Cremonese, ma l'inizio di campionato è sicuramente più che soddisfacente. Il nuovo corso dei giovani è scattato con il turbo e il test con i giallorossi sarà una tappa importante per vedere a che punto è questo nuovo gruppo infarcito di talenti.

Atalanta, Zappacosta recupera dall'infortunio

I giovani però non sono l'unica risorsa a disposizione di Gasperini che punta su alcuni dei suoi pilastri per tornare in Europa. Uno di questi è Zappacosta che in questa stagione ha giocato pochissimo a causa degli infortuni, purtroppo non una novità per il brillante laterale che può giocare sia a destra che a sinistra. La buona notizia è arrivata oggi, l'ultimo degli acciacchi, uno stiramento muscolare, è stato superato in maniera più veloce del previsto. Il giocatore si è già allenato in gruppo, a Roma ci sarà, da capire se riuscirà ad essere subito in campo oppure, grazie anche al buon momento dei vari Soppy, Maehle e Hateboer, tornerà dopo la sosta senza rischiare.

Il rientro di Zappacosta è un'ottima notizia, mentre non ci sono grandi novità sul resto degli infortunati dell'Atalanta. Djimsiti e Zapata continua il proprio percorso di recupero, solo terapie anche per Boga anche lui a rischio per il match dell'Olimpico contro la Roma.