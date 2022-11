Inter, occhio all'Atalanta: tre cose da temere della Dea

La (larga) vittoria contro il Bologna è servita a dimenticare il ko subìto in casa della Juventus, ma l'Inter adesso, nell'ultimo impegno prima della sosta per i Mondiali, è chiamata a nuove conferme. I nerazzurri, per rimanare attaccati al treno di testa e rilanciare le proprie ambizioni, hanno infatti bisogno di un'affermazione anche sul difficile campo dell'Atalanta, formazione che ha in classifica gli stessi punti degli uomini di Simone Inzaghi. Quella di Bergamo, tuttavia, si preannuncia una sfida ostica e ricca di insidie, malgrado gli orobici, nelle ultime uscite, abbiano manifestato un calo di rendimento, incassando tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Tre cose da temere dell'Atalanta

I guizzi di Lookman

Già sei reti in stagione, con un contributo decisivo alla truppa di Gasperini. L'impatto di Ademola Lookman nel campionato italiano è stato subito positivo, con il nigeriano che ha saputo rapidamente scalare le gerarchie nelle file bergamasche. Probabile che possa trovare spazio fin dal primo minuto anche contro l'Inter: una minaccia non di poco conto per la retroguardia di Inzaghi.

La fisicità di Zapata

Inizio di stagione complicato per Duvan Zapata, costretto a lungo ai box per infortunio. I problemi fisici, tuttavia, sembrano ormai alle spalle ed il colombiano, nella trasferta di Lecce, ha finalmente trovato il suo primo gol stagionale. Una rete che lo galvanizzerà in vista dell'impegno contro l'Inter.

I tiri da fuori Koopmeiners

Titolare per ben tredici volte su quattordici gare di campionato, Teun Koopmeiners è ormai divenuto perno imprescindibile nel centrocampo orobico. Un rendimento sempre elevato quello dell'olandese, pericoloso anche dalla distanza: guai a lasciargli troppo spazio per calciare in porta.