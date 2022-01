Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Inter capolista contro l’Atalanta quarta in classifica. Il big match della prossima giornata di Serie A si gioca al Gewiss Stadium domenica sera alle 20,45. I bergamaschi arrivano alla sfida dopo i successi contro Udinese e Venezia, doppio colpo utile per allontanare la sconfitta con la Roma e il successivo pari con il Genoa che non avevano fatto concludere al meglio il 2022. Lo stato di forma è buono, ma nemmeno confrontabile con quello dell’Inter che in Italia ha inanellato dieci vittorie di fila, è primo in classifica e nelle ultime diciassette gare ha perso solo con il Real Madrid, gara però ininfluente visto che il passaggio agli ottavi di Champions League era stato già conquistato. In palio tre punti fondamentali per Gasperini che in caso di vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni Scudetto dei suoi, e per Inzaghi che vuole vincere per provare la fuga.

Atalanta-Inter: le scelte di Gasperini

Problemi di formazione per la Dea che deve rinunciare a Gosens, Zapata, Toloi, Sportiello e Maehle, oltre a Zappacosta recuperabile solo per la panchina. Così possibile l’arretramento in difesa di De Roon con Koopmeiners al suo posto a centrocampo insieme a Freuler che ha scontato la squalifica e torna a disposizione. Sugli esterni poche opzioni per Gasperini che può schierare dall’inizio solamente Hateboer e Pezzella. Scelte quasi fatte in attacco dove Muriel e Malinovskyi sono imprescindibile e la terza maglia dovrebbe finire sulla spalle di Pasalic, in vantaggio al momento su Pessina.

Atalanta-Inter: le scelte di Inzaghi

Tutto ruota intorno al reparto avanzato in casa Inter. I progressi di Alexis Sanchez sono sotto gli occhi di tutti, anche di Inzaghi che potrebbe sceglierlo come titolare al posto di uno tra Dzeko e Lautaro, per caratteristiche sarebbe l’argentino l’indiziato numero uno a restare fuori, ma il bosniaco non può dormire sonni tranquilli. Per il resto formazione quasi fatta con Darmian più di Dumfries a destra, il rientro di Calhanoglu in mezzo e i titolarissimi in tutte le altre posizioni.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Alexis Sanchez.

Atalanta-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. La piattaforma è fruibile in streaming attraverso la App, su tutti i dispositivi abilitati, e anche sul sito internet ufficiale. La telecronaca della partita è stata affidata a Pierluigi Pardo e all’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini.