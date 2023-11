Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

C'è l'Atalanta sul cammino della capolista Inter. Sabato alle 18 al Gewiss Stadium test decisamente probante per Inzaghi che è reduce da una lunga striscia positiva ed è a più due sulla Juve nel duello Scudetto. Sta bene anche la Dea che dopo gli ultimi successi in fila è salita fino al quarto posto in campionato infilandosi nella lotta Champions League, obiettivo sempre più sensibile per una squadra che è tornata a macinare gioco e a segnare con continuità come qualche stagione fa.

Atalanta-Inter, le scelte di Gasperini

Problemi in difesa per Gasperini che dopo Palomino perde anche Scalvini, il suo recupero è molto difficile in vista della partita con l'Inter. Così in difesa con Toloi e Kolasinac ci sarà Djimsiti. Per il resto dentro tutti i titolari con Scamacca riferimento offensivo apparso in grande forma nelle ultime uscite, accompagnato da Lookman e da Koopmeiners che alla prima dopo l'infortunio ha già segnato con l'Empoli. Per il resto recupera Zappacosta che torna a destra con Ruggeri a sinistra.

Atalanta-Inter, le scelte di Inzaghi

Doppia defezione in casa Inter con Inzaghi che sarà ancora privo di Aranautovic e Cuadrado. Nessun pensiero al prossimo tour de force e titolari tutti in campo al Gewiss Stadium, a trainare il gruppo è sempre la supercoppia Thuram-Lautaro Martinez, a centrocampo Barella dovrebbe tenersi stretta la maglia da titolare con Frattesi in panchina. In difesa Pavard e Bastoni giocheranno ai fianchi di Acerbi.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Inter (3-5-2) Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Atalanta-Inter in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa da DAZN sul sito ufficiale e sulla App della piattaforma. Per gli abbonati a Sky, che hanno sottoscritto anche l'abbonamento a DAZN, ci sarà la possibilità di vedere la partita anche sul canale 214. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e di Andrea Stramaccioni.