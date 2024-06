L'Atalanta parla (anche) indiano

La coppia Pagliuca-Percassi ha portato l'Atalanta al punto più alto della sua storia con la vittoria dell'Europa League. La Dea ha sempre più appeal in Italia e nel mondo, non solo per i suoi risultati, ma per la solidità della società. E così, secondo le indiscrezioni di tuttomercatoweb, anche in India si sono accorti dei bergamaschi e in particolare Divyank Turakhia ha deciso investire 70 milioni, senza però intaccare la divisione delle quote societarie con i Percassi che mantengono il 55%.

Il tycoon indiano, attivo nel settore della tecnologia e con patrimonio stimato sopra al miliardo, per ora è solo una stakeholder ma chissà che con il tempo non decida di investire ancora di più nel calcio, non sarebbe una novità visto che è stato uno degli investitori della cordata, capitanata da Pagluca, che ha provato l'assalto, senza successo, al Chelsea. Per ora quindi ha immesso 70 milioni di euro ed è stato il portafortuna della Dea in Europa, Turakhia infatti era in tribuna sia nel match vinto contro il Liverpool che nel successo in finale con il Bayer Leverkusen.

Nel frattempo continua il calciomercato dell'Atalanta che è vicina a Zaniolo, superata la concorrenza della Fiorentina, e sta studiando alcuni profili da regalare a Gasperini in difesa, servirebbero almeno due colpi. Tutta da decifrare la questione Koopmeiners, nessuno per ora si è fatto avanti con convinzione e quindi per ora l'olandese resta.